Técnico do Vaticano é suspenso por vazar informações Um Tribunal do Vaticano condenou um técnico de computador da Santa Sé a dois meses de suspensão por ele ter ajudado um ex-mordomo papal no roubo de documentos confidenciais. Claudio Sciarpelletti, um analista de informática no Secretariado do Estado do Vaticano, disse no início do julgamento que não tinha ajudado a vazar os documentos, que mais tarde formaram a núcleo de um livro escrito por um jornalista italiano sobre corrupção nas altas esferas da Burocracia do Vaticano.