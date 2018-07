Teerã ameaça fechar Estreito de Ormuz O Irã ameaçou ontem paralisar o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz caso governos estrangeiros imponham sanções à exportação de petróleo iraniano em razão do programa nuclear do país. A medida poderia desencadear um conflito militar com economias que dependem do petróleo da região. As tensões do Ocidente com Teerã têm aumentado desde que a agência nuclear da ONU divulgou, em novembro, um relatório reforçando as suspeitas de que o Irã estaria tentando desenvolver armas atômicas.