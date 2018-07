Teerã anuncia teste de mísseis antiaéreos O Irã anunciou ontem que pretende realizar uma manobra militar para testar um novo sistema de defesa antiaérea. Segundo a televisão estatal iraniana, os mísseis Mersad, ou "Emboscada", serão testados durante as exercícios que o país persa iniciou no fim de semana. O Mersad é um sistema de defesa terra-ar inspirado nos mísseis Hawk, dos Estados Unidos. De acordo com Teerã, ele é capaz atingir alvos a 80 quilômetros de distância.