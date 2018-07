Teerã convida AIEA a enviar inspetores O Irã convidou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a enviar inspetores ao país, embora não tenha esclarecido quais locais poderão ser inspecionados, informaram fontes diplomáticas ocidentais. A AIEA publicou no dia 8 de novembro um informe no qual expressava "sérias inquietações" de que a república islâmica tenha "realizado atividades relevantes para o desenvolvimento de um dispositivo nuclear explosivo". O gesto conciliatório ocorre em meio a ameaças de novas sanções do Ocidente.