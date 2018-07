Teerã diz que copiou drone americano O Irã declarou no domingo que extraiu informações da aeronave não tripulada dos EUA capturada em território iraniano no ano passado. Segundo Teerã, o avião foi usado por Washington para espionar o saudita Osama bin Laden semanas antes de o radical ser morto no Paquistão. O Irã afirmou estar construindo uma cópia do drone.