Teerã diz ter derrubado drone dos EUA no Golfo O Irã anunciou ontem ter derrubado um avião não tripulado dos EUA, que supostamente invadiu seu espaço aéreo, sobre as águas do Golfo Pérsico. Washington, imediatamente, negou a informação e garantiu que nenhum de seus drones desapareceu. A Guarda Revolucionária de Teerã divulgou imagens e vídeos que seriam da aeronave americana.