Teerã fará exercício de guerra no Golfo Pérsico O Irã vai retomar a realização de manobras navais no Golfo Pérsico e anunciou planos de iniciar exercícios de guerra no estratégico Estreito de Ormuz no fim desta semana. Unidades navais da Guarda Revolucionária farão o primeiro exercício de quatro dias em águas iranianas em South Pars, um campo de gás conjunto do Irã e Catar. O objetivo é aprimorar a execução de manobras defensivas e de segurança.