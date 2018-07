Teerã instala 3 mil centrífugas avançadas O Irã está instalando na usina de Natanz mais de 3 mil centrífugas avançadas para enriquecer urânio, informou ontem a mídia iraniana, confirmando o anúncio que Teerã tinha feito no mês passado. Ainda ontem, o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, disse que o Irã usou as conversações realizadas na semana passada no Casaquistão - consideradas positivas - apenas para ganhar tempo.