Teerã quer dialogar no Egito programa atômico O Irã propôs ontem que o Cairo seja o local da possível retomada das negociações entre o governo iraniano e as principais potências do mundo sobre o programa nuclear do país persa. Teerã afirmou que "o Egito recebeu bem a proposta". A chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, confirmou a intenção do Irã de sentar-se à mesa de negociações com EUA, Rússia, China, França e Grã-Bretanha. "Propusemos uma data concreta e um local em dezembro", disse Ashton, sem entrar em detalhes.