Teerã realiza manobras no Estreito de Ormuz O Irã iniciou ontem seis dias de exercícios militares no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de escoamento de petróleo do mundo, afirmou a agência de notícias oficial iraniana Irna. Segundo o almirante Habibollah Sayyari, as manobras envolvem navios, submarinos e caças e ocorrem em uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, entre o estreito, o Golfo de Omã e o Oceano Índico. O militar afirmou que o exercício serve para demonstrar a capacidade do Irã de se defender.