Teerã rejeita mudar embaixador para a ONU O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abas Araqchi, disse ontem que o país não planeja escolher outro embaixador para a ONU, depois que Washington rejeitou o visto para Hamid Abutalebi por seu suposto papel na manutenção de reféns na tomada da Embaixada dos EUA em Teerã, em 1979. O governo iraniano vai se opor à recusa do visto junto à ONU. O diplomata nega ter participado do ataque à missão americana, mas admite ter trabalhado como intérprete para libertar reféns.