Teerã revela lançador subterrâneo de mísseis O Irã revelou ontem um novo sistema de lançador de mísseis intercontinentais, capazes de atingir bases dos EUA no Golfo Pérsico e Israel. TVs mostraram o sistema subterrâneo, afirmando que mísseis de médio e longo alcance estão em posição vertical, prontos para o lançamento no caso de um ataque contra o Irã. O anúncio foi feito no início dos exercícios de guerra, que devem durar dez dias. Segundo a Guarda Revolucionária, lançadores subterrâneos foram construídos no país e são indetectáveis por satélites.