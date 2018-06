Ligação de emergência ajuda a resgatar 17 imigrantes ilegais no litoral dos EUA

SAN DIEGO, EUA - Um telefonema de emergência resultou no resgate de 17 supostos imigrantes ilegais que teriam cruzado a fronteira do México com os EUA a bordo de uma pequena lancha, informou na terça-feira a guarda costeira americana.

Durante a manhã de terça-feira, autoridades fronteiriças receberam um telefonema de emergência de um homem que alegou estar a bordo de uma embarcação que havia ficado à deriva a poucos quilômetros de distância do litoral de San Diego, no Estado da Califórnia, no oeste dos EUA.

Para ajudar com sua localização, as pessoas a bordo da lancha dispararam um sinalizador vermelho.

Tanto a guarda costeira como a unidade aérea e marítima do Escritório de Alfândega e Proteção Fronteiriça (CBP, sigla em inglês) realizaram uma operação de resgate e, uma hora depois, localizaram a embarcação a cerca de 12,87 km a oeste de Pacific Beach.

Autoridades federais encontraram 17 pessoas a bordo da lancha, que aparentemente não contavam com documentos para estar no país. O grupo foi colocado à disposição da Patrulha Fronteiriça para ser identificado e ter sua cidadania confirmada, informaram as autoridades.

Quanto à embarcação em que os imigrantes viajavam, funcionários da alfândega a transportaram para terra para que fosse confiscada. /EFE