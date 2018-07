Televisão iraniana exibe imagens de avião capturado A televisão estatal do Irã exibiu nesta quinta-feira um vídeo do suposto avião de espionagem não tripulado dos Estados Unidos, um drone, que Teerã afirma que capturou após invadir o espaço aéreo iraniano no domingo passado. As imagens de dois minutos mostram militares iranianos inspecionando o que a televisão identifica como o avião teleguiado RQ-170 Sentinel, que parecia intacto. Um militar iraniano disse ontem que o drone não foi destruído quando foi capturado.