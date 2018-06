Telhados desabam nos EUA aós tempestades de neve

Telhados desabaram devido ao peso da neve após mais uma tempestade nesta quinta-feira, no oeste do estado americano de Nova York. Os desmoronamentos incluíram a retirada de 15 a 20 pessoas de um subúrbio na cidade de Buffalo. Os três dias de precipitações de neve atingiram 1,8 metro em algumas áreas no município, sendo que alguns locais ganharam 0,6 metro de neve.

Mesmo para a área de Buffalo, um dos lugares com as nevascas mais resistentes nos EUA, este foi um recorde, com o total de neve em três dias perto de 2,4 metros, o que a região normalmente recebe em um ano inteiro.

A tempestade causou oito mortes no oeste de Nova York, sendo cinco ataques cardíacos. Autoridades do condado de Erie anunciaram a morte mais recente nesta quinta-feira, de um homem de cerca de 60 anos que teve um ataque cardíaco enquanto usava uma máquina de limpar neve. Fonte: Associated Press.