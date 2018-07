Tem início o ramadã, mês sagrado para muçulmanos

Na última sexta-feira, 20, teve início o ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. É o nono mês do ano islâmico e o momento no qual os muçulmanos jejuam do amanhecer ao pôr-do-sol para terem seus pecados perdoados. À noite, eles podem se alimentar.

Neste período, eles não podem ter relações sexuais e devem aproveitar o mês para renovar a fé e se auto-conhecer. Veja imagens do ramadã:

Do 26º para o 27º dia desse mês se comemora o momento em que o profeta Maomé recebeu a primeira revelação do Corão, o livro sagrado do islamismo. Existem vários motivos válidos para não seguir a tradição, como doença, gravidez, amamentação ou idade avançada.