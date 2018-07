Temendo novos confrontos, civis fogem de Bani Walid

Segundo combatentes estacionados num posto de verificação perto da cidade, que fica num oásis, entre 20 e 25 veículos civis haviam passado pelo posto de Shumayh até o meio da manhã.

"Nós ouvimos que haverá lutas. Na cidade, não há médicos, água ou eletricidade", disse um homem que dirigia um Mitsubishi branco que também levava quarto mulheres, todas usando véus.

Segundo ele, havia "mais de 20 mil civis no interior de Bani Walid, que fica a 170 quilômetros a sudeste de Trípoli.

"Há mercenários e milicianos nas ruas", disse o homem, que levava sua família para Nasmah, a oeste da cidade, onde há um campo para os desalojados pelos confrontos. Uma van cheia de colchões e uma caminhonete levando ovelhas estavam atrás dele.

Combatentes ligados ao Conselho Nacional de Transição (CNT), que governa a Líbia, distribuíram suco de frutas e doces para as famílias que fugiam da cidade.

Salem Gheith, chefe do centro de comando militar do CNT em Trípoli, disse que 17 combatentes foram mortos e 50 ficaram feridos em confrontos com homens ligados a Kadafi em Bani Walid no domingo.

Resistência "surpreendente"

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disse que a resistência das forças ligadas a Kadafi em Sirta e em outras parte da Líbia é "surpreendente" porque eles travam uma batalha perdida.

O porta-voz da Otan, coronel Roland Lavoie, disse nesta terça-feira que em vez de optar por uma solução política, as tropas de Kadafi escolheram continuar combatendo e "impor a dor ao resto da população da Líbia". Mas ele afirma que eles não poderão mais mobilizar forças significativas ou comandá-las.

Lavoie disse que os homens leais a Kadafi já não podem ser substituídos na batalha por Sirta depois que unidades do novo governo conquistaram o controle de importantes setores do centro da cidade.

"Desta perspectiva, não faz sentido ver o que essas pequenas forças remanescentes estão fazendo", afirmou ele. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.