Temer diz não acreditar em sanções contra o Paraguai O vice-presidente da República, Michel Temer, disse nesta quinta-feira não acreditar que os países do Mercosul aplicarão punições econômicas contra o Paraguai por conta do impeachment do presidente Fernando Lugo, na última sexta-feira. "Não creio que venham sanções de natureza econômica", disse Temer, após receber, em São Paulo, homenagem da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) em que recebeu o título de "Personalidade do Ano".