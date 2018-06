Temer telefona para rei da Suécia para prestar condolências após ataque

Brasília - O presidente Michel Temer telefonou para o Rei Carlos XVI Gustavo após o ataque desta sexta-feira, 7, que matou ao menos 4 pessoas e deixou 15 feridos no centro de Estocolmo. “Fiquei consternado com a terrível notícia do ataque em Estocolmo”, escreveu Temer, no Twitter.

“Telefonei ao Rei Carlos XVI Gustavo da Suécia, que se encontra em visita ao Brasil. Transmiti condolências às famílias das vítimas e solidariedade a todo o povo sueco”, completou.

Ontem, Temer recebeu o Rei Carlos XVI Gustavo e da Rainha Sílvia da Suécia no Palácio Itamaraty. O casal real está visitando o Brasil desde o início da semana.