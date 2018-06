Temor de atentado faz EUA emitirem alerta

Em comunicado, o Departamento de Estado disse haver informações de que a Al-Qaeda e suas afiliadas planejam ataques terroristas, que poderiam ocorrer este mês. Uma autoridade dos EUA disse que a mesma informação obtida pelas agências de inteligência levou à decisão de fechar algumas embaixadas dos EUA no domingo, que é dia útil no mundo islâmico.

A porta-voz do Departamento de Estado, Marie Harf, disse que existem ameaças às missões americanas no exterior e alguns escritórios diplomáticos podem ficar fechados por mais de um dia. Outras autoridades afirmaram que a ameaça ocorria nos países predominantemente muçulmanos. Missões diplomáticas americanas na Europa e na América Latina permanecerão fechadas no domingo regularmente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.