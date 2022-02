Temor de invasão da Ucrânia aumenta com exercícios militares dos dois lados da fronteira

MOSCOU - Os principais comandantes militares da Rússia viajaram para Belarus nesta quarta-feira, 9, para um exercício militar de grandes proporções, em meio ao temor de uma invasão da Ucrânia em várias frentes. Não é comum os principais comandantes militares participarem de exercicíos regulares. Do lado ucraniano, também estão programados exercícios militares, o que aumenta a tensão na região.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, general Valery Gerasimov, chegou à Belarus antes de um exercício russo-bielorrusso de 10 dias que começa nesta quinta-feira, quando altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusaram o Ocidente de "chantagem e pressão" e de alimentar tensões armando a Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que a Rússia está realizando o exercício conjunto com Belarus para enfrentar ameaças de segurança sem precedentes. “Rússia e Belarus encontraram ameaças sem precedentes, cuja natureza e concentração são, infelizmente, muito maiores e muito mais perigosas do que antes”, disse ele a repórteres. Ontem, a Rússia lançou uma série de exercícios militares simultâneos de tiro rápido e enviou navios de guerra para o Mar Negro.

Depois de meses de acúmulo militar russo nas fronteiras da Ucrânia, analistas militares estão alertando que as peças finais para uma invasão estão prontas para um grande ataque que pode derrubar o governo pró-ocidente de Kiev e reafirmar o controle de Moscou.

A Rússia há muito tenta impedir a inclinação da Ucrânia para o Ocidente, com o presidente Vladimir Putin alertando que o objetivo da Ucrânia de ingressar na Otan era uma “linha vermelha” que ataca a segurança russa.

Enquanto os navios de guerra russos navegam em direção ao Mar Negro e o Kremlin posiciona um grande número de tropas e armas para exercícios em Belarus, as tropas ucranianas estão se preparando para seus próprios exercícios militares - usando aeronaves não tripuladas e mísseis antitanque fornecidos por parceiros ocidentais de Kiev. Esses exercícios militares devem durar 10 dias e começam amanhã.

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, disse que os exercícios, programados para ocorrer até 20 de fevereiro, são uma resposta aos exercícios russos perto da fronteira.

Reznikov disse na terça-feira que a Ucrânia espera receber em breve equipamentos militares do Ocidente com os quais “sonhamos há muito tempo”. Ele não deu detalhes, mas disse que a Rússia concentrou 140.000 militares na região.

Alguns analistas temem que os exercícios em Belarus podems ser usados pelo presidente russo, Vladimir Putin, como uma tática de atraso enquanto ele coloca suas forças em posição para uma nova invasão da Ucrânia.

Sem avanços diplomáticos

A diplomacia dos EUA e da Europa, com as viagens do presidente francês Emmanuel Macron a Moscou e Kiev nesta semana, não produziu nenhum avanço claro. Moscou está exigindo uma ampla mudança da ordem de segurança europeia pós-Guerra Fria, incluindo o fim da expansão da Otan e a remoção das forças e tropas da aliança da Europa Oriental e dos países bálticos.

Washington e a Otan rejeitaram essas exigências, oferecendo concessões limitadas sobre controle de armamentos e mísseis. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse na quarta-feira que a Rússia ainda está considerando sua resposta e que uma decisão final será tomada por Putin.

Ryabkov afirmou nesta quarta, 9, que “todo o resto depende” se os Estados Unidos e a Otan estão dispostos a negociar seriamente as demandas da Rússia. Mas até agora, disse ele, a proposta dos EUA à Rússia continha “declarações inaceitáveis”, enquanto o documento da Otan oferecia “linguagem desafiadora”.

Diplomatas da Otan, falando sob condição de anonimato, disseram temer que as demandas de Putin sejam tão amplas que haja pouco ou nenhum espaço para um compromisso que todos os lados considerem aceitáveis.

Segundo Macron, Putin disse a ele que a Rússia não aumentaria ainda mais a crise, enquanto Peskov e autoridades bielorrussas disseram que as tropas russas retornarão às suas bases após o exercício conjunto em Belarus.

A secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, partiu para Moscou na quarta-feira para uma viagem de dois dias para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Ela alertou recentemente que a Rússia vai enfrentar duras sanções se atacar a Ucrânia, incluindo movimentos contra oligarcas russos e figuras próximas a Putin que ajudam a mantê-lo no poder.

Ela planeja “pedir ao Kremlin que diminua a escalada e pare a agressão contra a Ucrânia”, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores britânico na quarta-feira.

Na Austrália, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que as autoridades americanas se envolveram em 200 reuniões diplomáticas, ligações e videoconferências nas últimas semanas “onde trabalhamos para coordenar todos os nossos parceiros para enfrentar essa agressão russa direcionada à Ucrânia”.

Blinken está em Melbourne para uma reunião dos representantes do Quadrilateral Security Dialogue, ou países do Quad - Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos - um grupo visto com desconfiança em Pequim e Moscou.

O papel de Macron

Ele disse que planeja discutir a crise na Ucrânia com colegas na França, Alemanha e Reino Unido nos próximos dias. Em Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, reagiu às sugestões de que os Estados Unidos estavam fora do circuito da diplomacia do presidente francês.

O presidente Biden conversou com Macron duas vezes na semana passada, disse ela – inclusive no domingo, um dia antes de Macron falar com Putin – e espera-se que os dois conversem novamente em breve. “Há uma série de conversas diplomáticas acontecendo o tempo todo”, disse ela a repórteres. “Os Estados Unidos são um ator-chave na grande maioria dessas negociações.”

Macron, que há muito pede que a França ajude a liderar uma política externa europeia aliada, mas independente de Washington, se colocou como um interlocutor-chave, já que o Kremlin exige uma reformulação da arquitetura de segurança do continente.

Líderes do Congresso nos Estados Unidos se juntaram a Biden para minimizar qualquer ambiguidade sobre o apoio da Alemanha ao fim de um grande gasoduto de gás natural entre a Rússia e a Alemanha se Moscou atacar.

Pressão na Alemanha

O líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, que jantou com o chanceler alemão Olaf Scholz na segunda-feira, disse que o líder alemão garantiu a eles a portas fechadas que o projeto do gasoduto Nord Stream 2 seria abandonado – como prometido por Biden — se Moscou novamente enviar forças para a Ucrânia.

O senador democrata Robert Menendez, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse ao Washington Post que saiu do mesmo jantar “convencido” de que Berlim está em sintonia com Washington em possíveis ações no caso de um ataque russo a Ucrânia. Ele também sinalizou que há um forte apoio de ambos os lados da política dos EUA para sanções para punir severamente a Rússia caso o país se lance em uma nova invasão.

Autoridades dos EUA e da Europa estão de olho nos próximos 12 dias com crescente preocupação, temendo que os exercícios militares russos programados para começar na quinta-feira possam fornecer cobertura para um ataque repentino contra a Ucrânia e que a conclusão dos Jogos Olímpicos de Inverno em 20 de fevereiro em Pequim elimine uma potencial barreira diplomática para Putin, que não quer ofuscar o presidente chinês Xi Jinping. / Washington Post e New York Times