Temperatura baixa a -12° C em Chicago

Uma onda de frio polar atingiu ontem o Canadá e os EUA. As temperaturas baixaram para perto de -40º C em diversas cidades canadenses. Em Chicago, sob uma temperatura de -12º C, bombeiros tiveram dificuldades para combater um incêndio, uma vez que a água congelava. Ao menos quatro pessoas já morreram nos EUA em decorrência do frio.

A frente fria chegou do Polo Norte no sábado e afetou com mais força a área central do Canadá e a região dos Grandes Lagos. A queda na temperatura, no entanto, foi sentida em Estados mais ao sul, como a Virgínia, onde a temperatura ficou perto de 0º C.

Nova York e Washington também sofrem com o frio. Assim como na canadense Montreal, em Nova York foram abertos muitos abrigos para que qualquer pedestre pudesse se abrigar durante o dia. O frio pode ser mais rigoroso para os moradores da cidade, que teve muito de sua infraestrutura, até mesmo o abastecimento de energia, danificado pelo furacão Sandy, em outubro. / AFP