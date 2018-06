Temperatura faz fugitivo desistir e voltar para a prisão O frio que atingiu o Estado de Kentucky foi tão intenso que Robert Vick, de 42 anos, que havia fugido da cadeia municipal no domingo, decidiu se entregar à polícia do Condado de Lexington. Segundo a porta-voz da polícia, Sherelle Roberts, o fugitivo entrou em um motel, na segunda-feira, e pediu que o atendente ligasse para a polícia. Segundo Vick, ele quis se entregar para escapar do "clima polar" que tomou conta do Estado. Depois de ser examinado por médicos, ele voltou a ocupar uma cela no Complexo Penitenciário de Blackburn. / AP