Temperatura nos EUA cai um pouco, mas continua alta

Andrew Orrison, meteorologista do Serviço Climático Nacional, em Maryland, disse na noite de domingo que uma frente fria vinda do sul e do meio do Atlântico levará tempestades e chuvas à região.

Elas "interromperão o calor que temos registrado", disse ele, baixando as temperaturas para um nível mais normal. No sudeste e no Vale do Tennessee elas ficarão abaixo dos 30ºC, "ainda bastante quente", disse Orrison, mas não tão quente como nos últimos dias.

No Meio-oeste, as temperaturas devem ser mais baixas. O ar fio começou a soprar do sul no domingo na metade leste do país, produzindo quedas de temperatura em cidades como Filadélfia, Washington, St. Louis, Indianápolis e Louisville, no Kentucky.

Para se refrescarem, nos americanos usam métodos conhecidos como ir para a piscina, ir ao cinema e andar e metrô para aproveitar o ar-condicionado desses locais. As informações são da Associated Press