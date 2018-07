Tempestade ameaça última missão do Atlantis

Se as condições climáticas permitirem, o lançamento do Atlantis marcará o início da última missão do programa de ônibus espaciais da Nasa, a agência aeroespacial norte-americana, iniciado há 30 anos. O Atlantis levará a bordo quatro astronautas norte-americanos em uma viagem de 12 dias rumo à estação espacial internacional, onde eles realizarão uma série de experiências científicas.

O lançamento está marcado para as 11h26 (horário local, 12h26 em Brasília), mas pode ser adiado até domingo. Hoje, a Nasa estimava em apenas 30% as chances de condições climáticas favoráveis no horário previsto para o lançamento.

Quando o Atlantis retornar à Terra, os EUA não usarão mais ônibus espaciais. A alternativa será pegar carona nas cápsulas espaciais Soyuz, da Rússia. Cada vaga nas viagens das aeronaves russas custará cerca de US$ 63 milhões para os norte-americanos. Até agora, 46 foram reservadas pelos EUA nos próximos cinco anos. As informações são da Associated Press.