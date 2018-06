Tempestade Bavi se movimenta para Guam e Marianas

Na noite de domingo, horário local, a tempestade havia provocado chuvas em Guam e Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte, ao atingir essas ilhas, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos. Eram esperadas novas precipitações em Saipan, mas as chuvas estavam diminuindo em Guam.

Ventos com força de tempestade tropical de 39 milhas por hora ou mais eram esperados da noite de domingo até o início da manhã de segunda-feira. A rajada mais forte registrada em Guam foi de 53 milhas por hora, ante 62 milhas por hora em Saipan. Até agora, não havia relato de problemas graves associados à tempestade nas duas ilhas.

Mais cedo, o serviço meteorológico cancelou um alerta de tufão, dizendo que o fenômeno havia perdido força.

Guam estava preparando ônibus para levar os moradores carentes de transporte para abrigos. O hospital Guam Memorial estava abrigando mulheres de pelo menos 36 semanas de gravidez e aquelas com gestações sensíveis.

A United Airlines cancelou todos os voos à tarde em Guam devido à tempestade tropical. A Cape Air/United Express cancelou voos programados para chegar e partir de Guam no domingo e segunda-feira.

Moradores das ilhas foram orientados a sair de suas propriedades e fazerem outras preparações para a tempestade. Marinheiros inexperientes foram instruídos a evitar viagens de barco. Fonte: Associated Press.