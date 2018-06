Tempestade cancela mais de 200 voos no Japão

Segundo a agência de meteorologia local, a tempestade, com ventos de até 100 quilômetros por hora, deveria provocar mais chuvas no leste e norte do país na manhã de segunda-feira, com riscos de deslizamento de terra e enchentes.

O Japão também foi abalado neste domingo por um terremoto de magnitude 6,1, que atingiu a costa nordeste do país. Não houve risco de tsunami nem relatos de feridos ou danos.

Halong também fez com que o governo expedisse ordens para que mais de 1 milhão de moradores deixassem área próximas de rios cujos níveis de água subiram muito.

As viagens por terra e por ar foram prejudicadas num período em que começa a semana de feriado budista do Oban (finados) no Japão. Fonte: Associated Press.