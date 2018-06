Tempestade chega ao sul da Califórnia depois de deixar dois mortos no Oregon

Uma tempestade atingia o sul da Califórnia nesta sexta-feira, provocando deslizamentos de terra e obrigando pessoas a deixarem suas casas. A tempestade vem descendo a costa oeste dos Estados Unidos, e chega ao sul do Estado depois de causar quedas de energia em Washington e duas mortes no Oregon.

Uma forte linha de instabilidade levou a uma mudança da tempestade durante a madrugada, que atingiu a região com ventos fortes, com chuvas de 50 milímetros por hora, o que provocou enchentes repentinas, informou o serviço nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Deslizamentos de terra e destroços bloqueiam algumas vias na região do condado de Ventura. Juntos, esses problemas ocasionaram diversos acidentes de trânsito.

Ordens de retirada foram expedidas para 124 residências no noroeste de Los Angeles, afirmou o delegado do condado de Ventura, Don Aguilar. Algumas pessoas precisaram de ajuda para deixar suas casas por causa de danos estruturais.

As duas mortes no Estado do Oregon foram causadas por queda de árvores e vitimaram um sem-teto e um adolescente. Quedas de árvores também ferira um homem em Washington e um adolescente em Santa Cruz, Califórnia. Fonte: Associated Press.