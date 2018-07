Tempestade de areia atinge oeste dos EUA

PHOENIX, EUA

Os moradores da região metropolitana de Phoenix, no Estado americano do Arizona, foram surpreendidos na manhã de ontem por uma névoa seca que deixou o ar quase irrespirável. A cidade amanheceu com os carros e prédios cobertos por uma densa camada de terra, provocada por uma tempestade de areia na madrugada anterior.

A massa densa de areia que atingiu o Vale de Phoenix ao anoitecer reduziu drasticamente a visibilidade na região, paralisando as atividades do Aeroporto Sky Harbor.

Ventos fortes derrubaram árvores e destelharam casas, além de prejudicar a segurança nas estradas do Estado. A tempestade provocou ainda a interrupção do fornecimento de energia para cerca de 9,4 mil pessoas.

O Serviço de Meteorologia de Phoenix informou antecipadamente aos moradores que havia o risco de uma tempestade de areia atingir a região na madrugada de quarta-feira. A temporada de tempestades como essa é esperada anualmente no Arizona entre meados de junho e o fim de setembro.

A nuvem de poeira que atingiu o vale de Phoenix foi formada no período da tarde durante uma tempestade na área de Tucson. Ela viajou em seguida pelo deserto "como uma onda enorme" antes de chegar até a cidade, segundo informou o meteorologista Paul Iñiguez.

O radar meteorológico revelou que a muralha de areia chegava a até 3 mil metros de altura. "Foi muito impressionante", disse Iñiguez. "Nós ouvimos de pessoas que passaram por várias tempestades que essa foi a pior que já tinham visto", acrescentou o meteorologista. / AP