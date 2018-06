Tempestade de areia mata ao menos três pessoas no Líbano

BEIRUTE - Pelo menos três pessoas morreram e 1,7 mil tiveram de receber atendimento médico pela tempestade de areia que castiga o Líbano desde segunda-feira e deve durar mais alguns dias.

Todas as vítimas morreram no Vale do Bekaa, onde a tempestade está sendo mais forte. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de sufocamento e problemas respiratórios remetidos aos centros médicos ocorrem não só por causa do pó, mas também às bactérias e vírus que o vento transporta.

As autoridades publicaram hoje uma série de recomendações preventivas para a população e ordenaram o fechamento das creches, os colégios e os escritórios da administração pública. Ontem já havia sido decretado o estado de alerta nos hospitais e habilitaram números de emergência para atender os afetados.

As tempestades de pó e areia são frequentes no Oriente Médio devido às massas de ar que procedem do deserto. Nesta ocasião já afetaram à Síria, Líbano, Israel e Egito. / EFE