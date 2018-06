Tempestade de inverno matam 9 nos EUA

A tempestade provocava a queda de neve em partes do nordeste do país, um dia depois de provocar precipitação recorde de neve no Arkansas e de alterar os planos de milhares de pessoas para o feriado de Ano Novo em toda a região. Apesar das condições climáticas, nenhum voo foi atrasado na manhã desta quinta-feira em cidades como Nova York, Filadélfia e Boston.

O Serviço Nacional de Meteorologia disse que o maior acúmulo de neve no nordeste deve ocorrer na Pensilvânia, no norte do Estado de Nova York e no interior de vários Estados da Nova Inglaterra. Em áreas costeiras, a tempestade deve provocar ondas altas e fortes chuvas. As informações são da Associated Press.