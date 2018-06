Tempestade de inverno prejudica cotidiano no sul dos EUA

A expectativa é que as regiões mais ao norte da Geórgia registrem acúmulo de até 22 centímetros de neve, principalmente nas áreas mais próximas da Carolina do Norte e do Tennessee. A tempestade deve também trazer ventos fortes.

O prefeito de Atlanta, Kasim Reed, postou um vídeo no site da cidade pedindo às pessoas que não saiam de casa pelas próximas 48 horas, caso isso seja possível. "Eu quero que vocês fiquem em segurança e que fiquem em casa", disse ele.

A maior parte dos escritórios dos governos estadual e municipal ficaram fechados nesta quarta-feira em Atlanta e em toda a Geórgia. Tropas do Estado, policiais, bombeiros e a Guarda Nacional estão em estado de alerta. A maioria das escolas e empresas também permaneceram fechados.

Os Estados da Carolina do Norte e Sul também se preparavam para a tempestade. As aulas em escolas e universidades foram canceladas, assim como voos nos principais aeroportos.

O governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, escreveu uma nota de advertência em sua página no Facebook pedindo que as pessoas fiquem longe das ruas, entrem em contato com a empresa de energia no caso problemas no fornecimento e que "não usem velas, usem lanternas".

Mais de 1.200 voos foram cancelados nos aeroportos de Atlanta e de Charlotte e Raleigh, na Carolina do Norte, segundo o site FlightAware. A Delta Air Lines cancelou 1.186 voos, ou 51% de toda sua movimentação, nesta quarta-feira. A empresa, assim como outras do setor, advertiram que questões climáticas podem levar ao cancelamento de mais voos na medida em que a tempestade se move para a costa Leste.

O Serviço Nacional de Meteorologia também elevou sua previsão para fortes nevascas em Nova York e emitiu um aviso para tempestade de inverno na manhã de hoje, dizendo que pode haver acúmulo de mais de 25 centímetros de neve na região da cidade de Nova York.

Cerca de 900 mil dos 2,1 milhões de clientes dos serviços de energia elétrica na Geórgia estavam sem eletricidade na manhã desta quarta-feira, segundo a Georgia Power Co. Empresas de serviços públicos esperavam grande blecautes por causa do acúmulo de gelo sobre os fios, situação que é piorada pelos ventos e a possibilidade de queda de árvores na Georgia e na Carolina do Sul e do Norte. A tempestade pode também causar graves danos à agricultura ao atingir propriedades agrícolas na Geórgia e na Carolina do Sul. Fonte: Dow Jones Newswires.