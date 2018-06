Tempestade de neve castiga regiões oeste e central do Japão

Uma tempestade de neve provocou transtornos nas regiões oeste e no centro do Japão neste domingo, obrigando o cancelamento de vários voos e a redução da velocidade em algumas linhas do trem-bala do país.

A Agência Meteorológica do Japão informou que em algumas regiões, como na cidade de Kitahiroshima, foram registrados um acúmulo de até 74 centímetros de neve. A previsão é que a tempestade se prolongue até amanhã tanto no oeste como no centro do país, provocando novos transtornos no transporte.

As fortes nevascas atingiram com menor intensidade algumas regiões do sul do país, como as prefeituras de Nagasaki (oito centímetros) e Kagoshima (quatro centímetros).

No início da semana, outra tempestade tinha afetado as regiões leste e nordeste do Japão, deixando 206 feridos, além de provocar o cancelamento de centenas de voos e atrasos nas viagens de trens pelo país. EFE