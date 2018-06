Tempestade de neve deixa 6 mortos e mais de 100 feridos no Japão

TÓQUIO - Uma forte tempestade de neve que castiga nesta segunda-feira, 25, as regiões oeste, central e norte do Japão deixou pelo menos 6 mortos e mais de 100 feridos.

As autoridades da cidade de Nichinan, na prefeitura de Totori, no oeste do país, confirmaram a morte de uma mulher de 88 anos, que foi soterrada após um deslizamento de terra provocado pelo acúmulo de neve. Outras duas pessoas ficaram feridas no incidente, de acordo com a emissora pública japonesa "NHK".

Em uma cidade da província de Fukushima, no nordeste, foram registrados 152 centímetros de neve. Já na província de Hiroshima, no oeste, a neve atingiu 137 centímetros, um novo recorde.

A tempestade chegou também a regiões do sul do Japão, como a ilha de Amami, onde caiu neve pela primeira vez em 115 anos.

Foram cancelados somente neste segunda-feira 109 voos internos entre as regiões oeste e sul do país. Além disso, a nevasca provocou problemas nas estradas e no trem-bala japonês.

No total, 110 pessoas tiveram que passar a madrugada de domingo para segunda na estação de Okayama, no oeste do Japão, depois de uma paralisação de duas horas no serviço de transporte ter impedido que eles voltassem para suas casas.

No início da semana passada, outra tempestade de neve atingiu o leste e o nordeste do Japão, deixando 206 feridos. / EFE