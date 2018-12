Tempestade de neve e chuva deixa estados dos EUA em situação de emergência

Uma tempestade de neve, granizo e chuva está causando graves estragos nos estados da Carolina do Norte e da Virgínia. Governadores e autoridades locais em vários estados declararam situação de emergência, principalmente na região sul dos Estados Unidos. Mais de 300 mil quedas de energia foram relatadas em toda a região, sendo a maioria (240 mil) identificadas na Carolina do Norte. O Aeroporto Internacional de Charlotte registrou cancelamentos de voos.

As polícias da Carolina do Norte e da Virgínia disseram que receberam centenas de chamadas relacionadas a acidentes de trânsito em decorrência da neve na tarde deste domingo. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, pediu aos moradores que permanecessem em casa e não colocassem vidas em risco. Cooper disse que as equipes de emergência, incluindo a Guarda Nacional, trabalharam durante a noite para limpar as principais rodovias e evitar acidentes.

Autoridades alertaram os moradores a prepararem kits de emergência nas áreas impactadas. Vários distritos escolares na Carolina do Norte e na Virgínia anunciaram que estarão fechados na segunda-feira, 10. "Os virginianos devem tomar todas as precauções necessárias para garantir que estejam preparados para os impactos das tempestades de inverno", disse o governador da Virgínia, Ralph Northam.

O Serviço Nacional de Meteorologia disse que um "período prolongado de neve", começou na tarde de sábado e deve durar até a segunda-feira, 10, na região. Algumas áreas registraram mais de 30 centímetros de neve neste domingo. / AP