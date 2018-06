Tempestade de neve nos EUA chega menos forte do que o esperado

NOVA YORK - A tempestade de neve que fez cidades declararem ontem estado de emergência em pelo menos oito Estados do nordeste dos Estados Unidos chegou nesta terça-feira, 27, com menos força do que o estimado.

A cidade de Nova York sofreu menos que o previsto, afirmou Richard Bann, meteorologista do Weather Prediction Center. Viagens foram novamente permitidas em Nova York, New Jersey e partes de Connecticut. Na cidade Nova York, o metrô voltou a funcionar na manhã desta terça-feira e os trens da região metropolitana devem voltariam a circular ainda hoje. Ainda assim, algumas companhias áreas continuavam a sofrer todos os efeitos da nevasca.

Em Connecticut, o governador Dan Malloy também confirmou menos problemas do que o esperado. O mesmo ocorreu em Rhode Island, mas, ainda assim, a atual tempestade deve entrar para o ranking das cinco piores nevascas da história desse Estado.

No Estado do Maine, as cidades de Portland e Augusta sofriam com a nevasca, assim como Manchester e Nashua, em New Hampshire. "Estamos contentes por ver que as pessoas não estão tentando pegar a estrada, e que não estamos presenciando grandes cortes de energia", afirmou Lynette Miller, porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergência do Maine.