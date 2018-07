Tempestade de poeira surpreende moradores de Phoenix

Uma parede de poeira de aproximadamente 1,5 quilômetro de altura e 160 quilômetros de extensão avançou sobre Phoenix e seus arredores ontem e ainda hoje era percebida no ar. Tempestades de poeira como a de ontem são difíceis de prever e normalmente pegam as pessoas de surpresa. Elas acontecem apenas no Estado norte-americano do Arizona, onde fica Phoenix, no Deserto do Saara e em alguns países do Oriente Médio. As informações são da Associated Press.