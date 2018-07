Tempestade 'Debby' deixa 3 mortos na Flórida

Texto atualizado às 08h30

MIAMI - As autoridades da Flórida confirmaram nesta quarta-feira, 27, a morte de três pessoas em decorrência do fenômeno meteorológico "Debby", que atingiu o estado americano como tempestade tropical após passar pelo Golfo do México e agora, já enfraquecido, circula pelo Atlântico. A equipe estadual de atendimento de emergências da Flórida informou nesta quarta-feira em comunicado que as mortes ocorreram no domingo nos condados de Pinellas, Highlands e Polk. Até agora, haviam sido anunciadas a morte de duas pessoas, mas as autoridades não tinham confirmado esses dados.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos indicou em seu boletim das 18 horas (de Brasília) que "Debby" já perdeu suas características de depressão tropical e se encontra no Atlântico, 295 quilômetros ao leste de Santo Agostinho (Flórida). Uma das vítimas é Heather Town, uma mulher de 32 anos, moradora da cidade de Venus, no condado de Highlands, no centro da Flórida. Ela morreu quando tentava proteger a filha de três anos de uma rajada de vento que as arrastou por quase 100 metros rumo ao interior de uma floresta próxima a sua casa.

O corpo da mulher foi encontrado com a menina ainda viva nos braços. A criança está hospitalizada. No condado de Polk, a vítima foi uma jovem de 21 anos, cujo veículo deslizou sobre a água e caiu. Em Pinellas, morreu um homem de 71 anos, Armando Pérez, encontrado morto do lado de fora de sua casa, em uma área bastante castigada pelas chuvas. "A autópsia foi realizada e confirma que o homem morreu afogado, embora seus problemas cardíacos tenham agravado", anunciou nesta quarta-feira o escritório do xerife do condado de Pinellas sobre o incidente na cidade de Indian Rocks Beach. Ele estava justamente esperando que um de seus filhos fosse buscá-lo para levá-lo a uma área mais segura.

O homem achou que o filho já havia chegado e saiu de sua casa. Mas quando o filho realmente chegou, encontrou o corpo do pai sobre a água na vizinhança, detalhou o escritório do xerife em comunicado. "Debby" deixou cerca de 11 mil pessoas sem eletricidade na Flórida, segundo os dados da equipe estadual de atendimento de emergências. Milhares também ficaram sem abastecimento de água e muitas tiveram de deixar suas casas.