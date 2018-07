Tempestade deixa 10 mortos nas Filipinas

O governador da província de Albaym Joey Salceda disse que três crianças morreram num deslizamento de terra numa vila montanhosa da cidade de Polangui e que dois homens foram mortos após a queda de um coqueiro. Outras duas pessoas morreram em acidentes relacionados à tempestade na província.

Catorze pescadores que estavam desaparecidos no mar depois que ventos e ondas fortes destruíram seu barco a motor na costa da ilha de Balesin, na província de Quezon, sobreviveram nadando para a praia e receberam ajuda do moradores locais, disse Benito Ramos, administrador do escritório da Defesa Civil.

"Muitas de nossas cidades parecem ilhas. Elas estão isoladas umas das outras", disse Salceda à Associated Press por telefone da capital provincial de Albay, Legazpi, onde supervisiona o resgate de moradores.

Um homem morreu eletrocutado por um cabo que caiu de um poste e outro se afogou na província de Catanduanes, leste do país. Um morador sofreu um ataque cardíaco no auge da tempestade na província de Camarines Sur. As águas invadiram as casas de cerca de meio milhão de pessoas, o que significa quase a metade da população de Albay, obrigando muitas pessoas a fugir para locais seguros, disse Salceda.

Segundo ele, quatro homens desapareceram depois que muitas das 15 cidades agrícolas de Albay foram inundadas pelas águas. Outras seis pessoas estão desaparecidas nas províncias próximas, disseram funcionários locais. Salceda disse que a tempestade causou quedas de energia e as aulas foram suspensas. Autoridades cancelaram vários voos domésticos e operações de balsas, deixando muitos passageiros sem poder se movimentar.

Nock-ten, uma palavra do Laos que significa pássaro, é o décimo dos 21 tufões e tempestades que devem atingir as Filipinas neste ano. As informações são da Associated Press.