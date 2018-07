Tempestade deixa 5 mortos no Paraguai

O ministro paraguaio de Interior, Carmelo Caballero, disse a rádios paraguaias que a tempestade atingiu a capital, Assunção, e os departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Central e Ñeembucú. Os ventos alcançaram 85 quilômetros por hora. A tormenta durou cerca de meia hora, segundo o serviço local de meteorologia.

"A agência de emergência nacional deu início à ajuda aos afetados, principalmente para doar materiais para a reconstrução dos imóveis destruídos pelos fortes ventos", disse ele.

As mortes ocorreram perto de Assunção. Quatro soldados morreram quando o teto do dormitório do quartel de Comando Logístico desabou sobre eles enquanto dormiam. Também perto da capital, uma mulher morreu ao ser esmagada pela queda de uma placa de publicidade em via pública. As informações são da Associated Press.