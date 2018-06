Tempestade deixa dois mortos e 300 desabrigados no sul do México

CIDADE DO MÉXICO - Pelo menos duas pessoas morreram e outras 300 ficaram desabrigadas após as chuvas causadas pela tempestade tropical "Beatriz" nas últimas horas no estado de Oaxaca, no sul do México, informou na sexta-feira, 2, a Coordenação Estatal de Proteção Civil (CEPV).

Uma mulher de 25 anos morreu no desabamento de uma casa no município de San Carlos Yautepec, e um menino de 10 anos em Miahuatlán, segundo a instituição.

As autoridades da Proteção Civil de Oaxaca disseram ainda que receberam denúncias informando do desaparecimento de pelo menos outras duas pessoas durante as chuvas.

Pelo menos 300 desabrigados buscaram refúgio em albergues instalados em vários municípios de Oaxaca, região atingida nas últimas 24 horas pelas chuvas ocasionadas pela tempestade, que tocou terra a terra na noite de quinta-feira.

Em algumas regiões da província de Oaxaca como Veracruz, Chiapas e Tabasco, houve chuvas torrenciais de mais de 250 milímetros. / EFE