Tempestade Fabio transforma-se em furacão no Pacífico

O furacão percorre no momento uma área situada 825 quilômetros ao sul de Baja Califórnia, no México, e deve ganhar força durante o fim de semana. No entanto, a trajetória atual indica que o olho da tempestade não deve seguir em direção à região continental, avaliam os meteorologistas norte-americanos.

De acordo com o mais recente boletim do NHC, Fabio tem ventos máximos sustentados de 130 quilômetros por hora. O olho da tempestade segue trajetória oés-noroeste a 17 quilômetros por hora. As informações são da Dow Jones.