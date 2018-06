Tempestade faz empresas retirarem trabalhadores do Golfo

A Isaac, soprando a noroeste com ventos de até 104 quilômetros por hora, deve tornar-se um furacão dentro das próximas 24 horas. O Centro Nacional de Furacões emitiu um alerta de furacão para a costa sudeste da Flórida e um alerta de tempestade tropical para boa parte do Estado.

A BHP Billiton Petroleum informou que começou a retirada nas plataformas Shenzi e Neptune, localizadas na área de Southern Green Canyon. A BP já havia retirado equipes de suas operações em Thunder Horse e Mississippi Canyon no leste do Golfo, e a Chevron retirou empregados de plataformas não especificadas.

Além disso, a petroleira norte-americana Anadarko Petroleum informou neste domingo que também está retirando todos os seus trabalhadores de suas operações no leste e nas partes centrais do Golfo do México e desligando a produção nos locais no aguardo da passagem da Isaac. Entre as plataformas esvaziadas estão Independence Hub, Constitution, Marco Polo, Red Hawk, Neptune e Gunnison. As informações são da Dow Jones.