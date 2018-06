Tempestade Isaac atinge os EUA com ventos de 100 km/h

ESTADO DA FLÓRIDA, EUA - A tempestade tropical Isaac atingiu o Estado americano da Flórida, onde obrigou os organizadores da Convenção Republicana a modificarem o cronograma do evento. Embora ainda não tenha sido elevado à categoria de um furacão - algo que só deve ocorrer em meados da semana, durante sua passagem pelo Golfo do México - a Isaac já vem causando diversos transtornos. Com ventos de 100 km/h, em média, a tempestade tropical tem provocado alagamentos, fechando escolas e cancelando voos.

