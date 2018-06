Tempestade Isaac segue em direção à Flórida

O mais recente boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), divulgado às 12h (hora de Brasília) caracterizava Isaac como uma tempestade tropical com ventos sustentados de 75 quilômetros por hora. O olho da tempestade deslocava-se no sentido oeste a uma velocidade de 33 quilômetros por hora e encontrava-se a 230 quilômetros de Guadalupe.

De acordo com as projeções atuais de deslocamento da tempestade, Isaac deve chegar à Ilha Hispaniola (compartilhada por Haiti e República Dominicana) na sexta-feira com força de furacão. No sábado, a tempestade deve perder um pouco de força ao atravessar o sudeste de Cuba para depois recuperar potência e atingir a Flórida com força de furacão nas primeiras horas de segunda-feira.

A projeção indica que Isaac deve então contornar a costa oeste da Flórida e possivelmente entrar pelo Golfo do México. A cidade de Tampa, que sediará a Convenção Nacional do Partido Republicano, localiza-se na costa oeste da Flórida.

À emissora de televisão CNN, o prefeito de Tampa, Bob Buckhorn, disse que a cidade está preparada para o impacto de um furacão e afirmou que não veria problema em cancelar o evento, que ocorrerá de 27 a 30 de agosto. "Temos mais de um plano de contingência. Estamos preparados para qualquer coisa que aconteça. Não acho que isso vá afetar a convenção em si, mas estamos preparados também para a possibilidade de cancelamento", disse Buckhorn.

"A segurança e a vida humana estão na frente da política. Creio que os organizadores da convenção entendem isso", completou o prefeito. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.