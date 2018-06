Tempestade Julio ganha força e se torna furacão

O tornado só deveria ter ganhado força gradativamente nos próximos dias. Segundo o cientista Lixion Avlia, do centro de estudos, a tempestade está há cerca de 2.600 quilômetros a leste da região de Hilo e deverá passar pelo norte do Havaí em três ou quatro dias.

O furacão Julio está logo atrás do Iselle, que poderia trazer chuvas fortes, altas ondas e ventos fortes à Grande Ilha do Havaí nesta quinta-feira. O olho do tornado Iselle estava há cerca de 1.500 quilômetros de Honolulu na manhã desta quarta-feira.

A maior parte do Havaí está sob alerta de ciclones. Os moradores da ilha se preparam para o pior, estocando recursos essenciais. Autoridades envolvidas com a observação do clima pediram que o Estado como um todo se prepare para inundações.

O Estado norte-americano foi atingido por furacões apenas três vezes nos últimos 60 anos, mas 147 ciclones tropicais já passaram pela região. Os agrupamentos de tempestades são raros, mas já são esperados em anos de formação do El Niño, um fenômeno de mudança na temperatura das águas do oceano que tem a capacidade de alterar o clima no mundo. Fonte: Associated Press.