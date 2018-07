Tempestade Leslie ganha força e transforma-se em furacão A tempestade Leslie ganhou força nesta quarta-feira e transformou-se no sexto furacão da atual temporada do fenômeno no Oceano Atlântico, mas ainda está muito distante de qualquer área habitada, informa o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) em sua página na internet.