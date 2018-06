Tempestade nas Filipinas deixa ao menos 31 mortos

Enchentes e deslizamentos de terra causados por uma tempestade tropical deixaram ao menos 31 mortos e 7 desaparecidos nas Filipinas, afirmaram autoridades nesta terça-feira, 30. Entre as áreas atingidas se encontram aquelas que sofreram com o tufão Haiyan no ano passado.

Na segunda-feira a tempestade Jangmi causou rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora no sul da ilha de Mindanao, onde enchentes destruíram pontes e rodovias e forçaram milhares de residentes a deixarem suas casas. Depois a tempestade passou pelas ilhas do leste e do centro das Filipinas, onde a maior parte das mortes ocorreu nesta terça-feira.

Segundo o escritório de meteorologia do governo, o centro da tempestade está a 140 quilômetros da cidade de Iloilo e se move a 19 quilômetros por hora em direção ao oeste, rumo à ilha de Palawan. Fonte: Associated Press.