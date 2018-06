Tempestade Norma vira furacão e se aproxima do México

A então tempestade tropical Norma foi elevada a um furacão de categoria 1, enquanto é acompanhada por ventos de 120 km/h. A alteração na intensidade do fenômento foi constatada pelo Centro Nacional de Furacões (CNH) dos Estados Unidos no final da noite de sexta-feira, 15. O fortalecimento do furacão era esperado.

Segundo informações do último boletim do CNH, no final da noite no horário local o Norma se localizava a 435 km de Cabo San Lucas, um ponto turístico na Baixa Califórnia do Sul no noroeste do México. A uma velocidade de 4km/h, o Norma tem ventos de 120 km/h. Para efeitos de comparação, o furacão Irma, se chegou a ser classificado na categoria 5, se movia a 15km/h, com ventos de xx.

Preparação

Para tentar conter os possíveis danos, o governo mexicano suspendeu os desfiles de Dia da Independência do México e atividaes escolares de segunda-feira, 18. As autoridades de segurança estão operando nas regiões de Los Cabos e La Paz.

A Comissão Nacional de Água (Conagua) informou que se esper, para este sábado, rajadas de ventos também nos estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, todos na costa do oceano Pacífico.

O CNH estima que o furacão volte a perder força na segunda-feira, 18. / Com Reuters e Associated Press