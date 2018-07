Tempestade nos EUA já matou nove pessoas

Seis vítimas morreram na Virgínia, entre elas uma idosa de 90 anos que foi atingida por uma árvore enquanto dormia, dentro de casa. Os outros três mortos também foram golpeadas por árvores que caíram. Dois deles estavam em Nova Jérsei. Eram jovens primos que estavam em uma barraca de acampamento. Um policial afirmou que a nona vítima foi um homem que estava dentro do carro, em Maryland.

Além disso, um policial foi ferido pela queda de uma árvore em um parque e um rapaz de 18 anos foi atingido por cabos elétricos. A fornecedora de eletricidade Pepco registrou queda de energia em mais de 420 mil residências e empresas. Sem energia elétrica, a população ficou sem ar-condicionado e a expectativa é de que as temperaturas alcancem 40 graus Celsius na região, com início do verão no Hemisfério Norte. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.